Vrouwen protesteren tegen president Maduro in Venezuela

Betogingen en straatprotesten tegen het beleid van de linkse president Maduro ze zijn dagelijkse kost geworden in Venezuela. Gisteren kwamen vooral de vrouwen op straat in de hoofdstad Caracas. De betogers waren met duizenden, in het wit gekleed en met bloemen in de hand.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Vrouwen protesteren tegen president Maduro in Venezuela

Betogingen en straatprotesten tegen het beleid van de linkse president Maduro ze zijn dagelijkse kost geworden in Venezuela. Gisteren kwamen vooral de vrouwen op straat in de hoofdstad Caracas. De betogers waren met duizenden, in het wit gekleed en met bloemen in de hand.