Tegelijk heeft het leger de druk op Boko Haram opgevoerd en heeft de aan IS gelieerde beweging flinke klappen gekregen. Ook de buurlanden hebben van de strijd tegen Boko Haram een prioriteit gemaakt.

De kinderen werden in 2014 door Boko Haram ontvoerd in Chibok, een stadje in de noordoostelijke staat Bornu. Daar wil Boko Haram een soort islamitische staat vormen en de beweging is vooral gekant tegen modern onderwijs. Veel van de meisjes waren christen en Boko Haram beweerde dat zij zich onder dwang bekeerd hadden tot de islam. De beweging verspreidde ook videobeelden van de kinderen met hoofddoeken.

De verontwaardiging over de ontvoering was erg groot, ook buiten Nigeria. Onder meer voormalig First Lady Michelle Obama zette zich actief in voor hun vrijlating en ze gaf haar steun aan de internationale campagne "#bringbackourgirls".

In oktober vorig jaar werden al eens 21 Chibok-meisjes vrijgelaten na bemiddeling door Zwitserland en het Internationale Rode Kruis. Anderen konden zelf ontsnappen.

In totaal zou Boko Haram ongeveer tweeduizend kinderen en tieners ontvoerd hebben. Een groot aantal van hen wordt aan het werk gezet, meisjes worden vaak als seksslavinnen misbruikt of uitgehuwelijkt aan terroristen. Sommige kinderen zijn ingezet voor zelfmoordaanslagen.