Volgens de lokale politie was de eerste aanslag het werk van een man op een bromfiets. Die kwam een pakket overhandigen op straat dat daarop ontploft is. De man op de bromfiets en de ontvanger van het pak zijn omgekomen. Er vielen ook een aantal gewonden.

De ontploffing vond plaats nabij een sjiitische moskee, maar het is niet duidelijk of de aanslag tegen dat gebedshuis gericht was. Kort daarop is in de buurt een tweede bom ontploft.

De politie sluit niet uit dat het gaat om een afrekening tussen misdaadbendes, maar de terreurgroep IS heeft via zijn "persagentschap" de aanslag opgeëist. Volgens IS was die gericht tegen sjiitische moslims.

Op 29 april -tijdens de top van de ASEAN, de regionale organisatie van Zuidoost-AzIë- ook al een bomaanslag in Manila. Ook die is toen opgeëist door IS. Toen vielen er 14 gewonden.

IS heeft zich via de oudere terreurgroep Abu Sayyaf ingeschakeld in het moslimterrorisme in de Filipijnen. Meestal beperken die acties zich echter tot het zuidelijke eiland Mindanao, waar de moslimminderheid van de Filipijnen woont. Het grootste deel van het land is katholiek.