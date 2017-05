De deelstaatverkiezingen zijn een belangrijke test voor de twee grote regeringspartijen in de federale regering, de conservatieve CDU van bondskanselier Angela Merkel en de sociaaldemocratische SPD van Martin Schulz, tot voor kort voorzitter van het Europees Parlement.

Sinds Schulz kandidaat-bondskanselier werd, is de SPD in de peilingen fors gestegen, maar dat effect werd deels teniet gedaan door de recente nederlaag van die partij in de westelijke deelstaat Saarland.

Als de SPD het "Schulz-momentum" wil behouden, moet ze vandaag wel winnen in Sleeswijk-Holstein. De peilingen geven de CDU van Merkel alleszins 32% van de stemmen tegenover 29% voor de SPD.

Het ziet er dus niet zo goed uit voor de SPD, maar volgende week zijn er ook regionale verkiezingen in de grote deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar kan de SPD dus een herkansing maken.

Hoe dan ook ligt de CDU in de polls in heel Duitsland nog altijd voor op de SPD. Wel zou een grote coalitie tussen beide partijen -zoals nu dus- de enige stabiele mogelijkheid voor een nieuwe regering zijn. Het is dus enkel kijken wie de leiding van die coalitie neemt, Merkel of Schulz, en zo veel verschillen de programma's van die twee nu ook weer niet.