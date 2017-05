Min Bahadur Sherchan wou zijn titel als oudste mens die ooit de 8.848 meter hoge Mount Everest beklommen heeft, heroveren. Hij had dat record in maart 2008 gevestigd toen hij op zijn 76e de top van de berg bereikte.

Dat record werd evenwel gebroken toen de Japanner Yuichiro Miura in 2013 op de leeftijd van 80 het dak van de wereld bereikte.

Op zijn 85e wou de Nepalees Sherchan nu dat record breken en de voorbije maanden had hij stevig getraind op de beklimming. Nadien wou hij als ambassadeur voor de vrede conflictgebieden bezoeken.

Zo ver is het niet gekomen. Sherchan is overleden in het basiskamp van de Everest. De radioverbindingen zijn erg slecht, maar de man zou een hartstilstand gekregen hebben volgens sommige bronnen.

Sherchan was geen onbekende in de Himalaya. In 1960 begon hij voor de Nepalese regering expedities begeleiden. Zijn eerste exploot was de beklimming door een Zwitsers team van de Dhaulagiri. Nadien kweekte hij appels, werkte aan de bouw van wegen en dammen en bezat hij een aantal hotels in de Nepalese hoofdstad Kathmandu.