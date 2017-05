Het naziregime in Duitsland zag dat anders en vermoedde een complot om Berlijn imagoschade te laten oplopen. De zeppelins en zeker de erg indrukwekkende Hindenburg werden door Hitler als ambassadeurs beschouwd. Hoe dan ook betekende de ramp met de Hindenburg het einde van de grote luchtschepen.

Nochtans had de ramp vermeden kunnen worden. Zo wist men al lang dat het erg brandbare waterstofgas te gevaarlijk was. Er waren dan ook erg strikte beperkingen op roken in een zeppelin, al was het niet helemaal verboden. Duitsland wou het waterstofgas dan ook vervangen door het niet brandbaar helium, maar daarover bestond een dispuut met de VS dat de grootste leverancier was. De VS kregen het verwijt dat ze geen helium wilden leveren, maar anderzijds was Duitsland ook niet bereid om de hogere prijs voor heliumgas te betalen.