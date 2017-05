De 63-jarige Haniyeh heeft het in de stemming van Moussa Abou Marzouk en Mohamed Nazzal gehaald. De stemming werd georganiseerd per videoconferentie onder leden van de Sjoera (Raad) van Hamas in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever en buiten de Palestijnse gebieden.

De verkiezing van Haniyeh geldt niet als een verrassing. Tot begin dit jaar was hij de leider van Hamas in de Gazastrook. Haniyeh treedt in de voetsporen van Khaled Meshaal, die zijn maximale termijn van twee mandaten heeft uitgediend en niet meer herverkiesbaar was. In tegenstelling tot Meshaal, die in Doha in Qatar verblijft, zal Haniyeh in Gaza blijven wonen.

Hamas zwaait de scepter in de Gazastrook, een Palestijns gebied dat al meer dan een decennium hermetisch wordt afgesloten door Israël. De radicale beweging is echter in volle evolutie. Enkele dagen voor de aanstelling van Haniyeh wijzigde Hamas voor het eerst zijn politiek programma. De beweging is niet langer uit op de vernietiging van Israël en aanvaardt voorlopig een Palestijnse staat die beperkt blijft tot de grenzen van 1967. Een koerswijziging, zo stellen experts, die Hamas uit zijn isolement moet halen en opnieuw een rol moet geven in de internationale onderhandelingen over het Midden-Oosten.