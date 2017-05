Om hun actie extra weerklank te geven, verzamelden de deelnemers van de actie vanochtend op het marktplein van Hulst. Met spandoeken en bordjes in de hand zongen ze een protestlied. “Kiwi hier, kiwi daar, kiwi overal. Luister naar de mensen, want in Holland kan het al”, klonk het. Dit lied werd gezongen in het bijzijn van initiatiefnemer Jan Van Duppen, van Geneeskunde voor het Volk en PVDA-voorzitter Peter Mertens.

Kiwi, dat verwijst naar het kiwimodel dat ze in Nederland gebruiken voor de terugbetaling van medicijnen. Dat model, dat uit Nieuw-Zeeland, is overgewaaid, werkt met grote aanbestedingen bij farmaceutische bedrijven. Die moeten daardoor flink hun prijzen drukken.

Dit systeem zorgt ervoor dat vele medicijnen in Nederland veel goedkoper zijn dan in België. De actie van Geneeskunde voor het Volk is een aanklacht tegen de dure medicijnen in België en een pleidooi om het Nederlandse systeem ook in België in te voeren.