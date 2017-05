“Vuurvulkaan” laat weer van zich horen

In het Centraal-Amerikaanse land Guatemala heeft de vulkaan Volcán de Fuego (Vuurvulkaan) weer van zich laten horen. Vrijdag spuwde de vulkaan een kolom zwarte as de lucht in. Volgens plaatselijke media zijn als voorzorgsmaatregel meer 300 mensen geëvacueerd. De “Vuurvulkaan” is de meest actieve vulkaan in Guatemala.

