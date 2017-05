Emmanuel Macron van En Marche! of Marine Le Pen van Front National als de volgende president van Frankrijk? Kiezers op het vasteland hebben nog zowat 24 uur de tijd om over het antwoord op die vraag na te denken, maar in verschillende Franse overzeese gebieden moeten ze het vandaag al weten. Daar vindt de tweede ronde van de presidentsverkiezingen immers een dag eerder plaats.

De archipel Saint-Pierre-et-Miquelon voor de oostkust van Canada is als eerste aan de beurt. Daarna volgen Frans-Guyana in Zuid-Amerika, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy en Saint-Martin in de Caraïben en Frans-Polynesië in de Stille Oceaan. Op La Réunion en Mayotte in de Indische Oceaan en in Nieuw-Caledonië in de Stille Oceaan valt de tweede ronde dan weer samen met die op het Franse vasteland morgen.