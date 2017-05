Eerste vlucht van eerste Chinese passagiersvliegtuig

De C919, het eerste passagiersvliegtuig dat gefabriceerd is in China, heeft vandaag zijn eerste vlucht gemaakt. Het vliegtuig van het Chinese staatsbedrijf COMAC hing 90 minuten in de lucht vooraleer het veilig landde in Shanghai. China hoopt hiermee te kunnen concurreren met Boeing en Airbus.

