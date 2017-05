De Verenigde Naties omschrijven de veilige zones ondanks alles toch als een "bemoedigende stap". Belangrijk is nu dat het voorstel het leven van de mensen in het oorlogsland daadwerkelijk verbetert", zei de woordvoerder van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in New York.

Hulporganisaties tonen zich eerder sceptisch. "Het is niet het eerste akkoord over een de-escalatie of een einde aan de vijandelijkheden", zei Mohammed Katub van de Syrian American Medical Society (SAMS), die in rebellengebieden actief is. Slechts één afspraak heeft langer dan een week standgehouden.

De hulporganisatie World Vision verklaarde dat het bij de geplande 'safe havens' eerder gaat om een illusie. Er blijven nog heel wat vragen open, zoals bijvoorbeeld hoe burgers veilig in de zones geraken zonder in kruisvuur terecht te komen.