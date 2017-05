In het filmpje is te zien hoe Brian Schear uitlegt dat een stoel, die oorspronkelijk geboekt was voor zijn 18-jarige zoon, nu gebruikt wordt om zijn 2-jarige peuter in een veiligheidszitje te kunnen laten slapen. De 18-jarige zoon had een eerdere vlucht genomen. Volgens een cabinemedewerker mocht de peuter niet op de stoel zitten omdat die geboekt was op naam van de oudste zoon. De vader legt uit dat de peuter op de heenvlucht niet kon slapen op de schoot van zijn moeder en dat er daarom beslist was om de stoel van de oudste zoon te gebruiken voor de jongste en een ticket voor een andere vlucht te kopen voor de oudste zoon.

Ook in de veiligheidsvoorschriften van Delta staat dat het best is dat kinderen onder 2 jaar in een veiligheidszitje zitten, al mag het kind ook op de schoot van een ouder zitten.

In dit geval leidde de discussie ertoe dat het hele gezin het vliegtuig moest verlaten. "Het vliegtuig gaat niet vertrekken... we kunnen hier de hele nacht blijven als dat is wat jullie willen", is te horen in het filmpje. Wanneer de vader daarop antwoordt dat hij nergens naartoe kan, krijgt hij te horen: "Jullie staan er alleen voor."

Nadat de familie Schear uit het vliegtuig gezet werd, konden vier andere mensen met een ticket voor dezelfde vlucht hun stoelen innemen. De familie Schear klaagt het feit aan dat het vliegtuig overboekt was.