Rusland, Iran en Turkije hebben gisteren in Astana, de hoofdstad van Kazachstan, een akkoord gesloten dat "veilige zones" moet afbakenen in het door burgeroorlog geteisterde Syrië.

In de gebieden zouden geen aanvallen meer uitgevoerd worden, ook niet vanuit de lucht en vluchtelingen zouden kunnen terugkeren naar hun huis. Ook zou humanitaire hulp ongehinderd toegelaten worden. Op het akkoord zou worden toegezien door Syrische regeringstroepen en rebellen en ook door buitenlandse troepen.

De veilige zones zullen worden ingericht in gebieden die door rebellen gecontroleerd worden in de noordwestelijke provincie Idlib, in delen van de centrale provincie Homs en in de enclave Ghouta ten oosten van Damascus.

De Verenigde Naties hebben het initiatief positief onthaald, de VS reageerde eerder sceptisch. Op het bericht dat de vliegtuigen van de coalitie niet in de zones zouden mogen vliegen, hebben de Amerikanen nog niet gereageerd. Sinds het Amerikaanse bombardement op een Syrische luchtmachtbasis begin april heerst er veel spanning tussen Rusland en de VS in Syrië.