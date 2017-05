Dat de hertogin van Cambridge ooit als droom had om als landbouwster door het leven te gaan, wisten we al. Maar dat ze een mini-boerderijtje thuis in Norfolk had, dat is nieuw. Tijdens haar bezoek aan Farms for City Children in Gloucester verklapte Kate Middleton dat ze naast trouwe viervoeter Lupo, vijf kippen en een hamster genaamd Marvin hebben. De kippen blijken ook eieren hebben te gelegd die in een gloednieuwe broedmachine liggen. Prins George en prinses Charlotte liggen elke ochtend op vinkenslag voor kuikens.

Farms for City Children bestaat sinds de jaren 70 en laat Britse stadskinderen een week kennismaken met het plattelandsleven. Kate stak ook zelf de handen uit de mouwen en plantte uien, hielp varkens wegen en gaf het lammetje Stinky een fles melk met de hand. Een van de aanwezige leraars noemde Kate een heus "natuurtalent". De hertogin paste haar kledij vlotjes aan en vermeed hoge hakken of een jurk. Een paar laarzen, een bruine legging en kakiregenjas zaten duidelijk comfortabeler.