Het was ook een belangrijke verkiezingsbelofte van Donald Trump: "Het gaat beter zijn dan Obamacare. Niemand gaat zijn verzekering verliezen, ook niet wie al een medische voorgeschiedenis heeft", klonk het. Hoe Trumpcare er precies gaat uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Al was het maar omdat de wet nog niet helemaal rond is. Het lijkt alvast wel al zo dat tientallen miljoenen Amerikanen hun verzekering kunnen verliezen en dat verzekeraars wellicht wel degelijk mensen wegens een medische voorgeschiedenis zullen kunnen weigeren.

Na een eerdere mislukte poging is Trump er gisteren dan toch in geslaagd om met een nipte meerderheid een zwaar bediscussieerde versie van Trumpcare door het Huis van Afgevaardigden te krijgen. Er waren 217 stemmen voor en 213 tegen. Bij de tegenstemmers waren ook verschillende Republikeinen, partijgenoten van Trump dus. De partij is hopeloos verdeeld over de zaak. Meer informatie over de verschillen tussen Trumpcare en Obamacare vindt u hier.

(lees verder onder de foto)