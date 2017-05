Zandstorm treft Peking, mondmasker sterk aanbevolen

Een zware zandstorm leidt in het noorden van China, al enkele dagen voor overlast. De grote hoeveelheid zandkorrels vervuilt de lucht waardoor het moeilijk is om te ademen. Ook de inwoners in de Chinese hoofdstad Peking hebben er last van. (Karrewiet)

