Volgens Trump zorgt zijn decreet ervoor dat "gelovige mensen niet meer vervolgd, vernederd of tot zwijgen gebracht worden". Of die religieuze vrijheid ook geldt voor islamitische gemeenschappen, is niet duidelijk.

Als het decreet over religieuze vrijheid de stemming in het Congres overleeft, heeft Trump meteen toch één van zijn campagnebeloftes waargemaakt. Die belofte lag vooral de bijzonder invloedrijke conservatieve Christenen na aan het hart. De zogenaamde Bible Belt is vooral Republikeins gezind.

Trumps "executive order on religious liberty" is, in vergelijking met een eerder ontwerp uit februari, iets minder radicaal van inhoud. Zo bevat het decreet geen passage meer die het discrimineren van holebi's en transgenders toestaat.

Meer "vrijheid" is er ook voor de geestelijke leiders, die vanop hun kansel vrijelijker mogen oreren zonder financiële bestraffing voor ongeoorloofde uitspraken te riskeren. Het decreet staat gelovigen ook toe dienstverlening in de gezondheidssector te weigeren wanneer die diensten tegen hun overtuiging(en) indruisen. Bedoeld wordt: christelijk geïnspireerde ziekenhuizen moeten niet meer opdraaien voor de kosten van abortussen en contraceptiva.

De burgerrechtenorganisatie ACLU (American Civil Liberties Union) meldde prompt, het decreet voor de rechter aan te zullen vallen. Delen van het decreet komen neer op gelegaliseerde discriminatie, luidt hun klacht.