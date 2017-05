Gulbuddin Hekmatyar is gepokt en gemazeld in radicaal islamitisch denken, maar ook in Pashtun-nationalisme. Als student gooide hij in de jaren 60 zuur in het gezicht van vrouwen die geen sluier droegen.

In de jaren 80 was hij één van de belangrijkste leiders van de Mujaheddin die toen met steun van de Saudi's, Pakistan en de Verenigde Staten vochten tegen de Sovjetbezetting in Afghanistan.

Na het vertrek van de Sovjets in 1988 en de val van het communistische regime in 1992 vocht Hekmatyar met die andere bekende krijgsheer Ahmad Shah Massud een bloedige oorlog uit om het machtsvacuüm op te vullen. Hekmatyar won niet, maar schoot wel de hoofdstad Kaboel met raketten aan flarden.

Door de opkomst van de taliban deemsterde Hekmatyar weg in een tweederangsrol. Zowel inzake "Pashtunwali" als islamfundamentalisme werd hij overvleugeld door de taliban. Na de VS-inval in 2001 vocht Hekmatyar tegen de regering in Kaboel en de westerse troepen en dat tot in september van vorig jaar.