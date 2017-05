Sinds einde maart is er druk overleg geweest over een aanpassing van de tekst en hebben beide vleugels wat water in de wijn gedaan omdat ze beseffen dat als ze geen compromis bereiken, Obamacare zou blijven bestaan.

In het nieuwe voorstel is bepaald dat de ziekteverzekeraars in sommige gevallen hogere premies mogen vragen aan mensen waarvan bekend is dat zij al een zware ziekte achter de rug hebben. In Obamacare mocht er geen onderscheid gemaakt worden. Hogere premies zouden er ook komen voor mensen boven de 50. In ruil zou de overheid de volgende vijf jaar 8 miljard dollar vrijmaken om mensen met een medisch verleden te helpen.