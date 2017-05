Het museum is er echter niet zonder slag of stoot gekomen. Hans-Gert Pöttering, voormalig voorzitter van het Europees Parlement, lanceerde het idee in 2007. Drie jaar geleden hadden de verbouwingen klaar moeten zijn, honderd jaar na het begin van WOI. “De renovatie heeft wat vertraging opgelopen, maar dat is niet de essentie”, zegt Pöttering. “Met dit museum over de geschiedenis willen we ook de toekomst van Europa vormgeven. Doorgedreven vormen van nationalisme hebben in het verleden veel schade aangericht. Dat is een belangrijke les die we hier in de verf zetten.”

Al van in het begin kwam het voorstel van de gewezen parlementsvoorzitter onder vuur te liggen. De toegang tot het museum is dan wel gratis, met een kostprijs van 56 miljoen euro is het hele project dat allesbehalve. “Alleen iets waardeloos kost geen geld”, weerlegt Pöttering die kritiek. Al is dat niet de enige reden voor critici om hun ongenoegen uit te spreken.