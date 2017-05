Saudi-Arabië wordt geregeerd volgens de erg strikte wahhabitische interpretatie van de islam, zowat de meest radicale in de moslimwereld. Dat houdt onder meer in dat vrouwen in feite hun hele leven lang beschouwd worden als kinderen of minderjarigen die zelf niet in staat zijn om rationale beslissingen te nemen.

Daarom zijn vrouwen altijd onderworpen aan de voogdij van een man, die toestemming moet geven voor tal van handelingen. Dat kan de vader zijn, een oom, de echtgenoot of zelfs een zoon.

Die moeten een vrouw toestemming geven om te trouwen of te scheiden, paspoorten aan te vragen en naar het buitenland te reizen, onderwijs te volgen, te gaan werken, medische procedures te ondergaan of economische handelingen te stellen zoals het openen van een bankrekening of huren van huizen of andere zaken.