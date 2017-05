Volgens een bron bij het Franse gerecht gaat de klacht over "elementen die sinds woensdagavond op het internet circuleren" over een vermeende belastingontduiking in de Bahama's. Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend.

De entourage van Macron heeft het over "grove valsheden" op websites met Russische banden, waarbij zelfs de handtekening van de presidentskandidaat op documenten zou zijn geïmiteerd. "Deze poging om te destabiliseren en de stembusgang te beïnvloeden gebeurt met belangrijke middelen en is minutieus voorbereid", klinkt het.

De klacht is gericht tegen onbekenden en Macron geeft aan niet te zullen twijfelen om verdere stappen te ondernemen tegen mensen die de berichten zouden overnemen.