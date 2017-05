In Venezuela blijft de oppositie bijna dagelijks op straat komen, nu al meer dan een maand lang. Ze wil het momentum om vervroegde presidentsverkiezingen af te dwingen niet laten passeren. Maar de straatprotesten worden alsmaar grimmiger, de betogers roekelozer en de ordetroepen repressiever.

Er vielen de voorbije maand al meer dan dertig doden, dat is relatief gezien méér dan in 2014. Toen kwamen in totaal 43 Venezolanen om, tijdens betogingen gespreid over een half jaar.