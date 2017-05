Kinderen in Mosul: "IS leerde ons rekenen met kogels"

In de stad Mosul in Irak hebben tienduizenden kinderen al dan niet verplicht de school opgegeven toen terreurgroep IS daar de macht overnam. Ze gingen werken om geld te verdienen voor hun familie. IS is nu verdreven maar veel kinderen werken nog altijd, bijvoorbeeld als afvalverzamelaars of groenteverkopers.

