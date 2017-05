Arda ontkent ten stelligste dat hij wat dan ook met de coup te maken had. “Ik was gewoon hier in België. Met coupplegers of met de beweging van Fethullah Gülen (de islamprediker die volgens Erdogan de aanstichter was van de staatsgreep, foto in tekst) heb ik geen uitstaans.” Via vrienden bij de marine die zijn dossier konden inkijken vernam Arda dat zijn ontslag te maken zou hebben met zijn twee broers. Een van beiden had een jaar lesgegeven aan een Gülenschool (“Hij wou aan de slag bij een overheidsschool, maar slaagde daar niet voor een toegangsexamen, en kwam zo terecht bij de private Gülenschool,” zegt Arda). Zijn andere broer had ooit (“tien-elf jaar geleden”) een rekening gehad bij een Gülenbank, en was vergeten die op te zeggen.

Ook negatief was dat Arda in Ankara – voordat hij naar de NAVO vertrok – drie jaar lang bij de militaire inlichtingendienst had gewerkt, en die dienst wordt nu beschouwd als een "Gülennest". “Maar ik had daar zelf niet voor gekozen, ze hebben me die job in Ankara opgedrongen, terwijl ik liever in Istanbul was gebleven, bij mijn familie.”