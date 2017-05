Kan Macron rekenen op de steun extreemlinkse kiezers?

Zullen de Franse linkse kiezers zondag op Emmanuel Macron stemmen of zich onthouden? In Val-de-Briey, een stadje van 6.000 inwoners in het noordoosten, haalde de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon de meeste stemmen in de eerste ronde. Hij klopte er Marine Le Pen die overal elders in die regio sterk scoorde en Mélenchon liet er ook Emmanuel Macron met 7 procent achter zich. Vraag is op wie zijn kiezers nu zondag zullen stemmen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Kan Macron rekenen op de steun extreemlinkse kiezers?

Zullen de Franse linkse kiezers zondag op Emmanuel Macron stemmen of zich onthouden? In Val-de-Briey, een stadje van 6.000 inwoners in het noordoosten, haalde de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon de meeste stemmen in de eerste ronde. Hij klopte er Marine Le Pen die overal elders in die regio sterk scoorde en Mélenchon liet er ook Emmanuel Macron met 7 procent achter zich. Vraag is op wie zijn kiezers nu zondag zullen stemmen.