Barnier waarschuwt de Britten ook op de complexiteit van de brexit niet te onderschatten. Volgens het mandaat dat hij onlangs van de EU27-top heeft gekregen, moet er in twee stappen onderhandeld worden.

In een eerste fase wil de EU duidelijkheid over de rechten van de drie miljoen EU-burgers die in het VK wonen en werken en van de twee miljoen Britten die in andere lidstaten wonen. Ook over de financiële engagementen die de Britten in een EU-context zijn aangegaan én over de netelige Brits-Ierse grenskwestie moet een akkoord worden gevonden vooraleer Barnier wil gaan praten over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, en een overgangsakkoord.

Barnier is naar eigen zeggen onder de indruk van de complexiteit van het brexit-dossier. "Er zijn sociale gevolgen, economische gevolgen, technische gevolgen, financiële gevolgen, juridische gevolgen... We moeten 43 jaar aan relaties zien te ontrafelen. Daarom is het belangrijk om alles op zijn tijd te doen." De Britse regering wil het liefst meteen over de toekomstige Brits-Europese relaties -lees een handelsakkoord- praten, maar dat zal dus niet gebeuren, maakte Barnier nogmaals duidelijk.

Het beloven dus erg moeilijke onderhandelingen te worden en er is geen garantie op succes.