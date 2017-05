Gisteravond hebben de twee wereldleiders voor het eerst met elkaar gepraat via de telefoon. Het gesprek kwam er naar verluidt op vraag van de Russische president Poetin. Hij wilde onder meer zijn plannen voor Syrië uit de doeken doen, klinkt het. Het zou een "goed gesprek" geweest zijn, waarin onder meer is gepraat over veilige zones in Syrië en een stabiel staakt-het-vuren.

Ook over het conflict in Noord-Korea werd gepraat. Meer bepaald over hoe de spanningen in de regio kunnen worden verminderd. Tot slot ging het ook over een eerste ontmoeting tussen de twee presidenten. Voorlopig lijkt dat te gaan gebeuren in de marge van de G20-top op 7 en 8 juli in de Duitse stad Hamburg.