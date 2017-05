Vlaming leeft als kluizenaar op Oostenrijkse berg

Stan Vanuytrecht (58) uit Diest is begonnen aan zijn kluizenaarsbestaan in het Oostenrijkse Saalfelden. De man is gekozen uit 50 kandidaten om van april tot oktober als een kluizenaar te leven in een grot die omgebouwd is tot een kapel, in een bergwand op 1.400 meter hoogte.

