Het nieuwe document, dat overigens in het Arabisch en in het Engels terug te vinden is op de website van Hamas, maakt een belangrijk onderscheid tussen zionisten en joden. "We zijn in conflict met het zionistische project, niet met de joden om hun religie", meldt het document. "We strijden niet tegen de joden omdat ze joods zijn, maar tegen de zionisten die Palestina bezetten."

Hamas probeert de brokken te lijmen in de Palestijnse beweging en probeert ook internationaal minder geïsoleerd te geraken. Vele passages zijn nog steeds te sterk verwoord om aanvaardbaar te zijn voor de meeste Westerse landen.

Israël is alvast niet onder de indruk. "Hamas doet een poging om de wereld een rad voor de ogen te draaien, maar dat zal niet lukken", klonk het vanmiddag al bij een woordvoerder van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "Ze bouwen tunnels en hebben duizenden raketten afgevuurd op Israëlische burgers. Dat is het echte Hamas."