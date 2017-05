De uitspraken van Trump komen er nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea opnieuw hoog oplopen. Als Trump en Kim elkaar zouden ontmoeten, dan zou dat een primeur zijn. Sinds Kim zijn vader Jong-Il na diens dood in 2011 heeft opgevolgd, heeft hij nog nooit een buitenlands staatshoofd ontmoet. Hij is sindsdien nog nooit uit het geïsoleerde land geweest. Over zijn leven voor zijn aantreden is niet zoveel bekend.