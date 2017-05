Macron laat duidelijk verstaan dat hij pro-Europa is: "Tijdens deze verkiezingen heb ik constant het Europese gedachtegoed verdedigd. Dat is extreem belangrijk voor het Franse volk en voor de plaats van ons land in de globalisatie." Maar Macron zegt nuchter te blijven. "We moeten tegelijkertijd naar de realiteit kijken. We moeten naar de mensen luisteren. Zij zijn erg kwaad en ongeduldig vandaag. Het minder goed werken van de EU is onhoudbaar." Macron wil dan ook als president ingrijpen. Als de EU blijft werken zoals nu, zou hij dat anders als "verraad" zien. Macron voorspelt in het andere geval een "frexit" (zoals de brexit, red.) en de opkomst van Front National (FN).

In zijn verkiezingscampagne hamert Macron sterk op vernieuwingen in de EU. Zo wil hij in samenwerking met Duitsland een Europees defensiefonds oprichten, dat gezamenlijk Europees militair materieel moet financieren. De eurozone (de landen waar met de euro wordt betaald) moet volgens hem ook een eigen budget, eigen parlement en een eigen minister krijgen. Dat geld moet dan geïnvesteerd worden in de Europese economie en als noodboei dienen bij economische crisissen.

Volgende week zondag - op 7 mei - gaan de Franse presidentsverkiezingen hun tweede én finale ronde in. Macron (En Marche) neemt het op tegen Marine Le Pen (FN). Le Pen belooft aan haar kiezers een referendum over een frexit, zes maanden na haar intrek in het Elysée.