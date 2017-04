May: "Alleen akkoord als er over alles een akkoord is"

De Britse premier Theresa May heeft in een interview met de BBC herhaald dat ze niet van plan is om eerst te onderhandelen over de kostprijs van de brexit en dan pas over de toekomstige handelsrelaties.

