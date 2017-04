De bergbeklimmer had in 2012 de Mount Everest al eens bedwongen zonder zuurstofflessen. Nu was hij dat van plan via een andere route. Steck had verschillende records op zijn naam staan. Zo heeft hij in 2015 alle 82 bergtoppen in de Alpen hoger dan 4.000 beklommen in amper 62 dagen.

Steck, bijgenaamd "The Swiss machine", stond bekend voor zijn snelle beklimmingen en zijn uithoudingsvermogen. Twee jaar geleden heeft hij de noordelijke zijde van de Eiger in Zwitserland beklommen in 2 uur en 47 minuten. Razendsnel in vergelijking met enkele decennia geleden toen de beklimming nog meerdere dagen duurde.

Enkele dagen geleden had hij op zijn Facebookpagina nog gepost dat hij rotsvast geloofde in actieve acclimatisatie, dat is op grote hoogte oefenbeklimmingen doen om het lichaam te laten aanpassen aan de ijle lucht. Het is bij een ongeval op dergelijke trainingsoefening dat hij om het leven is gekomen.