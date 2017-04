Trumps afwezigheid op Correspondents' Dinner: "Ik denk dat hij niet tegen een grap kan"

De gastheer van het White House Correspondents Dinner was dit jaar stand-upcomedian Hasan Minhaj. Hij was bijzonder scherp voor Trump. "De leider van ons land is niet hier, want hij leeft in Moskou. Dat is een zeer lange vlucht. En die andere kerel, ik denk dat die in Pennsylvania zit omdat hij niet tegen een grap kan", zei Minhaj.

