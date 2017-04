Was het liefde op het eerste gezicht? Feit is dat Marine Le Pen in 2002 - twee jaar na de scheiding met haar eerste man - hertrouwt met Eric Lorio, de nationaal secretaris van het Front National. Een huwelijk dat slechts vier jaar stand zou houden. Intussen is Louis Aliot in 2004 parlementair assistent geworden van Marine Le Pen in het Europees Parlement en werkten beiden nauw samen.

In 2010 maken Marine Le Pen en Louis Aliot hun relatie publiekelijk bekend. Maar het mag er kennelijk allemaal niet al te open en officieel aan toegaan. Haast niets bindt hen formeel: geen huwelijk, geen wettelijk samenwonen en - los van een huis in Zuid-Frankrijk dat ze samen bezitten via een vastgoedvennootschap - ook geen gezamenlijke bezittingen. Ze zien elkaar enkel in het weekend.

Het koppel houdt zich ook weg van de camera's. Een uitzondering: onderstaande tweet uit 2014 toen er geruchten waren over een splitsing. "Marine is helemaal weg van haar Louis", getuigt ook een naaste vriendin van de FN-frontvrouw in een pas verschenen boek.

