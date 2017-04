De voorbereiding van de brexit binnen de groep van 27 lidstaten verliep tot dusver in een sfeer van eenheid en consensus. "Dit is uniek, ik heb er vertrouwen in dat het ook zo zal blijven", verklaarde Tusk nog voor aanvang van de top.

Hij benadrukte dat het behoud van de Europese eenheid in het belang van alle partijen is, óók in dat van Groot-Brittannië. Elke lidstaat moet immers instemmen met het eindresultaat. "Alleen zo kunnen we de onderhandelingen tot een goed einde brengen."

De onderhandelingen over de brexit beginnen waarschijnlijk pas na de vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië op 8 juni. Ze zouden zeker twee jaar duren en beloven intens en complex te worden.