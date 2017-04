"Trump had het toch wel anders verwacht"

Morgen is Donald Trump 100 dagen president van de VS. Professor internationale politiek Bart Kerremans zegt in "Terzake" dat Trump gebotst is op de traditionele "checks and balances", maar dat zijn achterban en de Republikeinse partij nog steeds tevreden zijn. En dat de president zal vohouden en doorzetten.

