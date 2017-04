De 27 EU-landen willen dat in de eerste fase van de brexit-onderhandelingen alleen over die aspecten van de "echtscheiding" gepraat wordt. Pas wanneer er voldoende vooruitgang is daarover, zullen de regeringsleiders beslissen om in een tweede fase te praten over de toekomstige handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk.

Verschillende Britse politici hadden gehoopt hierover sneller te kunnen praten, maar ze vinden een verenigd Europees front tegenover zich. "Het is onmogelijk om onze toekomst met het Verenigd Koninkrijk te bespreken, vooraleer er voldoende duidelijkheid bestaat omtrent het hoofdprobleem, namelijk de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU", zegt een Europese bron. Wel wordt er benadrukt dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijke partner zal blijven van de Europese Unie.

Op de vraag of de vervroegde parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk een rol zullen spelen bij de onderhandelingen, volgt een duidelijk antwoord: "De Britse verkiezingen zullen geen invloed hebben op onze planning van de Europese Raad. De Europese Raad bepaalt wanneer deze eerste fase voldoende afgewerkt is om de effectieve onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk te starten. Een scenario waarbij er geen akkoord is, valt niet uit te sluiten, maar moet vermeden worden. De onderhandelingen beloven moeilijk te worden. De brexit is een lose-loseproces waarbij er geen winners bestaan. Het belangrijkste zal zijn om de schade zoveel mogelijk te beperken", klinkt het.