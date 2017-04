"Het is onze missie om mensen de mogelijkheid te geven om zaken en ideeën te delen zodat we zo de wereld meer open en verbonden maken", steekt het rapport vrij wollig van wal. "We beseffen dat jammer genoeg niet iedereen onze visie deelt en sommige proberen dit zelfs doelbewust te ondermijnen." De sociaalnetwerksite geeft toe dat het hun verantwoordelijkheid is om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen van Facebook gebruik maken om democratische processen te manipuleren.

"We hebben dan ook onze veiligheidsfocus uitgebreid van traditionele misbruiken zoals hacking, malware en afpersing naar meer subtiele vormen van misbruik, zoals het manipuleren en bedriegen van de publieke opinie", klinkt het voorts. "We doen ons best om deze misbruiken aan te pakken zodat Facebook een veilig en beveiligd forum blijft voor echte wederzijdse dialoog."