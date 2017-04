27.901 mensen uit alle 28 lidstaten hebben deelgenomen aan de nieuwe Eurobarometer van het Europees Parlement, een jaarlijkse enquête onder Europese burgers. De studie toont aan dat 57 procent van de Europeanen zich kan vinden in het EU-lidmaatschap. Vergeleken met de studie van september vorig jaar, betekent dat een stijging van 4% procent.

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, merkt op dat de resultaten voor het eerst, sinds de start van de crisis in 2007, een positieve tendens vertonen. "De cijfers geven aan dat de burger van de Europese Unie verwacht om met één stem te antwoorden op de angst die de recente internationale ontwikkelingen teweeg hebben gebracht", aldus de voorzitter.

Zo is het vertrouwen teruggeklommen naar bijna hetzelfde niveau als in 2007 (58 procent), net voor de uitbraak van de financiële- en economische crisis. Het Belgisch vertrouwen in het EU-lidmaatschap doet het nog beter. Zo’n 64% van onze landgenoten spreekt zijn vertrouwen uit in de Unie.