Bakersfield, meest vervuilde gebied van Amerika

Een oliepomp midden in de landbouwgebieden, het is een beeld dat typerend is voor de situatie in Bakersfield, Californië. Het gebied is een van de meest vervuilde gebieden van de Verenigde Staten. Thomas De Graeve sprak er met inwoners en activisten, een verslag vanavond in “Terzake” op Canvas.

