In Luxemburg is de kleine Liam gedoopt, het zoontje van prins Félix en prinses Claire. Liam is de derde kleinzoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Het Luxemburgse hof staat bekend als heel katholiek. De viering werd dan ook gehouden in Vaticaanstad. Liams oom, erfgroothertog Guillaume, speelde gitaar en zong.

Guillaume heeft zelf nog geen kinderen. "We hebben nog geen plannen om een gezin te stichten", lichtte zijn Belgische echtgenote Stéphanie in februari nog toe tijdens een interview voor haar 32e verjaardag. "We genieten nog erg van tijd voor elkaar hebben." Dus is Liam vierde in lijn voor de erfopvolging, na Guillaume zelf, papa Félix en zus Amalia (2). Neefjes Noah en Gabriel woonden de viering niet bij. Zij wonen in Londen en hadden schoolverplichtingen.