Terreurverdachte opgepakt in de buurt van het Britse parlement

Vanmiddag is een man opgepakt in de buurt van het Britse parlement op verdenking van het beramen van een terreurdaad. Bij zijn arrestatie had verdachte meerdere messen op zak. Sinds de aanslag van vorige maand is de beveiliging in en rond het parlementsgebouw in de wijk Westminster verscherpt. Jaron Dewitte uit Menen zag het gebeuren en maakte dit filmpje.