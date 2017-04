Over Noord-Korea zegt Trump dat het mogelijk is dat de situatie in een groot conflict uitmondt. Hij laat weten dat het "absoluut" zijn grootste zorg is in het buitenlands beleid. "We zouden dit het liefst op een diplomatieke manier oplossen, maar het is heel moeilijk."

Maar ook bondgenoot Zuid-Korea krijgt een veeg uit de pan. Zij zullen zelf moeten betalen voor het Amerikaanse raketafweersysteem THAAD dat momenteel ontplooid wordt, aldus Trump. "Waarom betalen wij een miljard dollar? We gaan hen beschermen. Maar zij zouden moeten betalen en ze begrijpen dat ook." Ook het handelsakkoord tussen beide landen wil Trump herbekijken.

Trump hoopt dat Xi Jinping zijn invloed kan laten gelden in Noord-Korea. Hij laat zich erg positief uit over de Chinese president. "Hij is een erg goede man die ik heel goed heb leren kennen." Een nieuw telefoontje met Taiwan, dat door China beschouwd wordt als een afvallige provincie, komt er dan ook niet.

"Ik heb echt de indruk dat hij alles doet wat in zijn macht ligt om ons te helpen met een moeilijke situatie (Noord-Korea, red.). Ik wil dan ook geen moeilijkheden voor hem creëren. Dus ik zou daar zeker met hem over spreken eerst."