In december vorig jaar had de Duitse bondskanselier Angela Merkel een verbod gevraagd op sluiers die het gezicht volledig bedekken, "in zoverre dat wettelijk mogelijk is". Nu heeft de Bundestag in Berlijn een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd.

Het verbod op de boerka zal gelden voor ambtenaren, rechters en soldaten in functie. "Integratie betekent ook dat we duidelijk moeten maken waar de grenzen van onze tolerantie zijn", aldus de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maiziere. "Het wetsontwerp waarover we het eens zijn geworden is een belangrijke bijdrage daartoe."

In februari besliste de deelstaat Beieren al om boerka's te verbieden op school, universiteiten, regeringsgebouwen en stemlokalen.

Binnen vijf maanden zijn het verkiezingen in Duitsland. Bondskanselier Merkel gaat op zoek naar een nieuwe termijn, maar haar kandidatuur staat wat onder druk door de migratie en bezorgdheden over integratie. De voorbije twee jaar zijn bij onze oosterburen ruim een miljoen migranten aangekomen, veelal uit moslimlanden.