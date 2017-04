Catalina Devandas-Aguilar wordt volgende week woensdag verwacht in Pyongyang, voor het "eerste bezoek in dit land van een onafhankelijke expert aangesteld door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties", aldus de raad in een persbericht.

De deskundige uit Costa Rica beschouwt het bezoek als een "belangrijke kans om uit eerste hand de lokale realiteiten, wetten, het beleid en de programma's omtrent personen met een handicap te bestuderen", zegt ze in het persbericht. Haar missie zal zes dagen duren. Ze geeft op 8 mei een persconferentie in de Noord-Koreaanse hoofdstad.

Vorige maand hebben Noord-Koreaanse vertegenwoordigers in Genève een debat bij de raad over de situatie van de mensenrechten in Noord-Korea geboycot. Volgens Pyongyang was dat debat politiek gemotiveerd.