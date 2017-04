Vrijdag werd Saudi-Arabië in een geheime stemming verkozen als lid van de Commission for the status of Women (CSW) van de Verenigde Naties, de VN-Vrouwenrechtencommissie zeg maar. Die is "instrumentaal" in het promoten van vrouwenrechten en gendergelijkheid wereldwijd, het onderzoeken en tonen in welke omstandigheden vrouwen overal ter wereld (moeten) leven, en globale standaarden bepalen voor gendergelijkheid en het empoweren van vrouwen, lezen we op de CSW-website.

De VN-Vrouwenrechtencommissie bestaat uit 45 leden die elk voor een periode van 4 jaar verkozen worden. De samenstelling is geografisch bepaald: 13 landen uit Afrika, 11 uit Azië, 9 uit Latijns-Amerika en de Caraïben, 8 uit West-Europa en andere landen, 4 uit Oost-Europa. Vorige week raakte Saudi-Arabië dus verkozen in de commissie, en dat voor de periode 2018 tot 2022.

Een verkiezing die aanvankelijk relatief weinig aandacht kreeg, maar nu steeds meer de nationale en internationale gemoederen beroert. De Golfstaat staat nu niet bepaald bekend als een vrouwvriendelijk land. Integendeel. Zowel formeel als informeel gelden heel wat restricties over de rechten en mogelijkheden van vrouwen. Om een idee te geven: op de ranglijst die het World Economic Forum vorig jaar opstelde, staat Saudi-Arabië op de 141e plaats als het gaat over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Alleen Syrië, Pakistan en Jemen doen het nog slechter.