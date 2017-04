Eerder had de premier al aangekondigd dat ze een "speciale" relatie wil behouden met de Europese Unie, maar ze opteert wel voor een brexit die als "hard" wordt beschouwd, met een vertrek uit de eengemaakte markt. In het parlement kondigde ze woensdag nog aan dat haar regering de "controle van onze grenzen, van onze wetgeving en van ons geld wil verzekeren, en dat is wat we na de brexit zullen doen".

Europees commissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska waarschuwde echter ook al in de Duitse krant Die Welt dat Londen niet "de boter en het geld voor de boter" kan willen. De EU heeft ondertussen zijn positie verhard in verband met enkele belangrijke dossiers, zoals de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britse burgers in de EU, de toekomst van de financiële diensten en de factuur van de brexit.

Volgens de Britse krant The Telegraph zou de EU ook willen dat Londen tot 2020 bijdraagt aan de EU-begroting, in ruil voor "redelijke voorwaarden in een overgangsdeal" voor minstens twee jaar na de brexit, die een feit wordt in maart 2019.

"We zullen enkele moeilijke kwesties moeten oplossen. Er zijn langs beide kanten compromissen nodig", aldus brexit-minister David Davis. "Maar het Verenigd Koninkrijk heeft goede redenen om optimistisch te zijn."